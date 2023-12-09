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Güncel
AA 09.12.2023 17:01

Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci icazet aldı

Kırıkkale Müftülüğüne bağlı Hacı Abdullah İpekçi Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 14 öğrenciye icazet belgesi verildi.

Kırıkkale'de hafızlık eğitimini tamamlayan 14 öğrenci icazet aldı

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen icazet töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarında 200 bin hafız bulunduğunu belirterek, "Rabbim sayılarını artırsın. Kur'an ve sünnet ışığında yetişen dindar nesil tekrar ayağa kalkacak ve bu milleti sancaktar millet yapacak. Sadece ümmet coğrafyası değil, tüm insanlığa adalet ve hoşgörü gelecek. Bunun kilometre taşları bugün yetiştirdiğiniz 14 pırlanta gibi evlat. Hafızlarımızı, ailelerini ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, hafızın "Yürüyen Kur'an" demek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından hafız öğrenciler, "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan'ın "Mescidi Aksa" şiirini okuyarak, Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Vali Makas ve beraberindekiler, öğrencilere hafızlık icazet belgesi ile hediye verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Fatma Feyza Güner, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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