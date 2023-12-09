Kastamonu’nun doğa harikası tabiat parkında çalışma başlatıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilk etapta bölgeye seyir terası ve giriş takları yerleştirildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Küre Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, bunun 13 yıllık mücadelenin ilk meyvesi olduğunu belirterek, çalışmaların Küre Ersizlerdere Tabiat Parkı’na olan ilgiyi gelecek süreçte daha da arttıracağını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Çağır, “Küre Dağlarına ismini veren ilçemize Türkiye'nin 252. tabiat parkına, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ilk çivi çakıldı. Bölgemizde turizm açısından gelişmesine önemli katkı sağlayacak projeler bizler için umut vericidir. 13 yıllık mücadelenin ilk meyveleri olan ahşap seyir terası ve giriş takları Ersizlerdere Tabiat Parkına olan ilgiyi arttıracak. Bugüne kadar emek veren bu çalışmanın başlatılmasına vesile olan dönemin DKMP Sinop Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'e, Kastamonu Şube Müdürümüz Yalçın Uyanık’a ve Milli Parklar Küre Şube Şefimiz İlker Yılmaz'a ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ekibine, Küre Kaymakamlığımıza, İl Genel Meclis Üyemiz Mustafa Canbaz'a, muhtarlarımız Nihat Kaya ve Bülent Ertürk’e önceki dönem Muhtarımız Ahmet Yılmaz'a, bu proje imzasıyla katkı sunan memleketine sahip çıkan Küreli hemşerilerimize Ersizler ve Ersizlerdere halkına, Kastamonu Üniversitemize, Turizm Fakültemize, Orman Fakültemize, Ormancılık ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğüne ve öğretim üyelerimize, emeğini katkısını desteğini esirgemeyen tüm siyasilerimize Kastamonu halkına, Anka Arama Kurtarma Derneğine, Turged Kastamonu Turizm Geliştirme Derneğine, yerel ve ulusal basımıza, Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği olarak sonsuz teşekkür ederiz” dedi.