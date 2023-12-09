Hafif Yağmurlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.12.2023 11:21

Kastamonu’nun doğa harikası tabiat parkında çalışma başlatıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkına, başlatılan çalışmalar çerçevesinde seyir terası ve giriş takları yerleştirildi.

Kastamonu’nun doğa harikası tabiat parkında çalışma başlatıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilk etapta bölgeye seyir terası ve giriş takları yerleştirildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Küre Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, bunun 13 yıllık mücadelenin ilk meyvesi olduğunu belirterek, çalışmaların Küre Ersizlerdere Tabiat Parkı’na olan ilgiyi gelecek süreçte daha da arttıracağını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Çağır, “Küre Dağlarına ismini veren ilçemize Türkiye'nin 252. tabiat parkına, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ilk çivi çakıldı. Bölgemizde turizm açısından gelişmesine önemli katkı sağlayacak projeler bizler için umut vericidir. 13 yıllık mücadelenin ilk meyveleri olan ahşap seyir terası ve giriş takları Ersizlerdere Tabiat Parkına olan ilgiyi arttıracak. Bugüne kadar emek veren bu çalışmanın başlatılmasına vesile olan dönemin DKMP Sinop Bölge Müdürü Hasan Başyiğit'e, Kastamonu Şube Müdürümüz Yalçın Uyanık’a ve Milli Parklar Küre Şube Şefimiz İlker Yılmaz'a ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ekibine, Küre Kaymakamlığımıza, İl Genel Meclis Üyemiz Mustafa Canbaz'a, muhtarlarımız Nihat Kaya ve Bülent Ertürk’e önceki dönem Muhtarımız Ahmet Yılmaz'a, bu proje imzasıyla katkı sunan memleketine sahip çıkan Küreli hemşerilerimize Ersizler ve Ersizlerdere halkına, Kastamonu Üniversitemize, Turizm Fakültemize, Orman Fakültemize, Ormancılık ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğüne ve öğretim üyelerimize, emeğini katkısını desteğini esirgemeyen tüm siyasilerimize Kastamonu halkına, Anka Arama Kurtarma Derneğine, Turged Kastamonu Turizm Geliştirme Derneğine, yerel ve ulusal basımıza, Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği olarak sonsuz teşekkür ederiz” dedi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Verilen yemekleri yemeden yavrularına götüren anne köpeğin şefkati duygulandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
İran'dan Gazze'de acil ateşkes talebinin ABD tarafından veto edilmesine tepki
12:52
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 17 bin 487'ye yükseldi
12:48
Emine Erdoğan: Gönüllülerimizle milletçe iftihar ediyoruz
12:29
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
12:50
Gazze’ye saldırılar sürerken sınırın İsrail tarafında insanlar bisiklet turnuvasına hazırlanıyor
11:51
Kaza nedeniyle derslerinden geri kalan öğrenciye iş göremezlik tazminatı
Manav Türklerinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri müzede yaşatılıyor
Manav Türklerinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerleri müzede yaşatılıyor
FOTO FOKUS
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ