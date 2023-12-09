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Güncel
İHA 09.12.2023 11:14

Verilen yemekleri yemeden yavrularına götüren anne köpeğin şefkati duygulandırdı

Yozgat’ta her gün düzenli olarak gittiği çarşıdaki bir restoranın önüne oturup kendisine yemek verilmesini bekleyen ve verilen yiyecekleri yemeden 3 yavrusuna götüren köpeğin annelik şefkati görenleri duygulandırıyor.

Verilen yemekleri yemeden yavrularına götüren anne köpeğin şefkati duygulandırdı

Yozgat’ta Lise Caddesi’nde bir restoranda şef garson olarak çalışan Şakir Süsler, 3 ay önce bir köpeğin restoranın önüne gelip oturduğunu ve kendisine verilen yemeği yemeden ağzında bir yere götürdüğünü fark etti.

Köpeği bir süre takip eden Şakir Süsler, yemeği yavrularına götürdüğünü gördü. Gördüklerinden etkilenen Süsler, her gün restoranın kapısına gelen köpeğe poşet içerisinde yemek vermeye başladı. 3 yavrusu olan köpek, Süsler’in poşete koyduğu yiyecekleri ağzıyla metrelerce uzaktaki yavrularına taşıyor. Anne ve yavru köpeklere sahip çıkan Süsler, restorana gelen köpeğe verdiği yiyeceği ağzıyla taşımasını cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Her gün poşete koyduğu yiyecekleri köpeğin önüne bırakan Süsler, köpeğin yiyecekleri ağzıyla yavrularına taşımasının anlatılmaz bir mutluluk verdiğini söyledi. Zaman zaman anne ve yavru köpekleri elleriyle besleyen Süsler, kışın soğuktan korunmaları için köpeklere kulübe yapmayı düşünüyor.

“Bu hayvanlar insanoğluna muhtaç”

Her gün saat 16.00’da anne köpeğin yiyecek için restoranın önüne geldiğini söyleyen Şakir Süsler, “Bu hayvanlar biz insanoğluna muhtaç, hele de bir bu anne olduktan sonra iş daha başka oluyor. Annenin her gün yemeğini hazırlıyorum ve poşete koyuyorum. Saatini şaşırmaz hep aynı saatte gelir yavrularının kısmetini alır bizden ve buraya kadar getirir, yavruları yemeden de kendisi yemez. Her gün saat 16.00’da gelir elimizde ne varsa poşete koyarız, o da alır yavrularına götürür. Anne ile birlikte 3 tane de yavrusu var, yaklaşık 3 aydır onları besliyorum” dedi.

“Onlara kulübe yapacağım”

Barınmaları için anne ve yavru köpeklere kulübe yapacağını da belirten Süsler, “Yozgat’ın kışı çetin geçiyor, onun için bu hayvanlara yuva yapacağım. Hayvanları korumak amacıyla onlara küçük bir kulübe yapacağım. Onlar Rabbimin sessiz kulları, biz bunlara bakıp sahip çıkmak zorundayız. Onlarda bir can, onlar da bir anne, yavru bakıma muhtaçlar. İnsan olarak onlara imkanımız el verdikçe bakacağım” şeklinde konuştu.

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