Hafif Yağmurlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.12.2023 16:14

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde aralıklarla başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak ve bazı yerlerde etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde direksiyon eğitimi alan bazı sürücü adayları aşırı yağıştan dolayı eğitim konteynerlerine sığındı.

Bölgedeki okullarda kurslara katılan bazı öğrenciler ise mahsur kaldıkları yerlerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Bazı vatandaşların araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledikleri görüldü.

Bu arada, su birikintileri nedeniyle Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunda ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtildi.

Çağlayancerit'e son 24 saatte 143,9 kilogram yağış düştü

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yaşanan sağanak yağıştan dolayı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklenildiğini ifade eden Ünlüer'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş'ta uzun yıllar aralık ayı toplam yağış ortalaması metrekareye 130,6 kg iken Çağlayancerit ilçemize 24 saatte metrekareye 143,9 kg yağış düştü. Son 24 saatte Türkiye genelinde en çok yağış Çağlayancerit ilçemizde meydana geldi. Kahramanmaraş genelinde şiddetli yağış sonrası Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından tüm imkanlar seferber edilmiştir. İlimiz genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle istirham ediyorum."

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Kastamonu’nun doğa harikası tabiat parkında çalışma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze'de ateşkes için 9'uncu kez sokaklarda
17:06
Abbas'a göre, ABD'nin, "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesi ahlak dışı
16:56
İsrail, Gazze'de geçici ateşkesin bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor
16:50
Zonguldak'ta bir bölümü çöken yol trafiğe kapatıldı
16:25
Hamas'a göre İsrail, Gazze'deki esirlerinin hayatlarını umursamıyor
16:21
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli genç, kurtarılamadı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 3 bina 700 kilo patlayıcıyla yıkıldı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 3 bina 700 kilo patlayıcıyla yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ