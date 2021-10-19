Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf AA]
Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11-18 Ekim tarihleri arasında il genelinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 1 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Ş.S. ve E.B'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli de yakalandı.
Etiketler: Kırıkkale
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