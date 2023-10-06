Açık 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.10.2023 03:51

Kırıkkale'de 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Kırıkkale'de "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale'de 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği
[Fotograf: AA]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Parkı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte katılımcılar, "Her gün 10 bin adım" yazılı döviz taşıdı.

Yürüyüşe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı idareci ve personeli ile Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı.

Kırıkkale'de 'Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika, 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Tempolu yürüyüş bu aktivitelere en iyi örneklerden biridir. Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmemizde yürüyüş önemli." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:00
3 şirket daha halka arz olacak
03:39
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
03:45
Karabük'te 3 samanlık yandı
01:34
İzmir açıklarında 152 düzensiz göçmen yakalandı
01:31
Polisten kaçıp seyir halindeki otomobilde şoför değiştirenler yakalandı
01:45
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde savaş uçakları havalandı
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
MİT, PKK/YPG hedeflerini vurdu
FOTO FOKUS
AB 'Karabağ' sorusuna cevap veremedi: 30 yıldır neredeydiniz?
AB 'Karabağ' sorusuna cevap veremedi: 30 yıldır neredeydiniz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ