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Güncel
AA 06.10.2023 03:50

Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta yayladaki çadırlarda silah bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığı yapanların ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Borluk köyü Düzgeçit Yaylası'nda 3 kişiye ait çadır ve müştemilatlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 8 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 41 av tüfeği fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve mermisi ele geçirildi.

Silah bulunduran 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen silahlar, inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

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Kars Silah Kaçakçılığı
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