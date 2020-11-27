Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de doğal gaz borusu patladı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Kırıkkale-Ankara kara yolu kenarında alt yapı çalışmaları kapsamında kazı yapıldığı sırada iş makinası doğal gaz borusunu patlattı.
Patlamanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz firması ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından hattın vanası kapatılarak, gaz sızıntısı durduruldu.
Polis ekipleri de bir süre tedbir amaçlı trafiğe kapattığı kara yolunun Ankara istikametine ulaşımı alternatif yollardan sağladı.
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