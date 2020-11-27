Denetimlere, Darende Kaymakam Vekili Furkan Korkusuz ve İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz katıldı.

Özellikle lokanta, pastane, gıda satışı yapılan yerler denetlenirken, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda cadde ve meydanlardaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Korkusuz, "İlçemiz kurallara genel anlamda uyuyor, ben duyarlılık gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bu tür denetimlerimizi de sürdürmeye aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan ilçe genelinde polis, jandarma, trafik, bekçi ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollere devam ediyor.