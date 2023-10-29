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Güncel
AA 29.10.2023 10:02

Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu

Kırıkkale'de TEMA Vakfınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 fidan dikildi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 fidan toprakla buluşturuldu

Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kalkan, bir fidan gibi büyüyüp kök salan Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bağımsızlığın ve geleceğin teminatı Cumhuriyet'in 100. yılını kutlandıklarını belirten Kalkan, "En büyük bayramımızın anısına Kent Ormanı'nda yürüyüş ve fidan dikim etkinliği yaptık. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

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