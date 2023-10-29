Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı'ndan, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından tarihi şehir meydanına gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okudu. Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.