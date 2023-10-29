Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kocaali ilçesinde kamu kurumlarının işbirliğiyle düzenlenen fener alayı için vatandaşlar Kocaali Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda toplandı.

İlçe merkezinden Hükümet Konağı'na kadar marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayrağı taşıdı.

Hükümet Konağı bahçesinde vatandaşlara hitap eden Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Türk bayrağının şeklini ve rengini şehitlerin verdiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle anan Koç, "İşte bu bayrak, bize üzerinde yaşadığımız, esenlikle, özgürlükle ve hürriyetle gezebildiğimiz bu toprak parçasını vatan kılmıştır. Bu vatanın üzerinde hep birlikte akşamın bu saatinde bizi bir araya getirme şuuruyla bir millet haline getirmiştir. Bu milletin bir asırdır emek verdiği ve geleceğine siz çocukları için daha güzel gelecekler hazırlaması için emek veren bir büyük bir devleti geleceğe taşımak için işte bu Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ahmet Acar da Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizde, ilimizde ve ilçemizde ve gönül coğrafyamızda bizlerle bu mutluluğu paylaşan bütün vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Fener alayına, Cumhuriyet Savcısı Emine Aslı Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ereli, İlçe Emniyet Amiri Tolga Şanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.