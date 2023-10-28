Az Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.10.2023 17:06

Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkan vekili Salih Uygur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Alandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Nizip Emniyet Müdürü Fazlım Demir, Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Nizip Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla iş yerlerine asılmak üzere esnafa Türk bayrağı hediye edildi.

İslahiye

İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Garnizon Komutan Albay Sinan Uyar, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu

Nurdağı

Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili İsmail Alsancak ve Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:10
Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
18:05
Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı
17:57
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
17:31
3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
17:30
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi
17:24
Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ