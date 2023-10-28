Gaziantep'in ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkan vekili Salih Uygur tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Alandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, Nizip Emniyet Müdürü Fazlım Demir, Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Özcan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Nizip Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla iş yerlerine asılmak üzere esnafa Türk bayrağı hediye edildi.

İslahiye

İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Garnizon Komutan Albay Sinan Uyar, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu

Nurdağı

Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili İsmail Alsancak ve Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.