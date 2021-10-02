İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki işletmeleri tek tek kontrol etti.

Kontrollerde müşterilerin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, işletmecileri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ekipler, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.