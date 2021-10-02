Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale'de cafelerde HES kodu denetimi yapıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak gittiği işletmelerde HES kodu denetimi yapıldı.
İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki işletmeleri tek tek kontrol etti.
Kontrollerde müşterilerin HES Kodu sorgulamasını yapan ekipler, işletmecileri hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Ekipler, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara da sık sık maskelerini takmaları konusunda uyarıda bulundu.
Son Haberler
- 10:31
- 10:25
- 10:21
- 10:03
- 10:17
Sıradaki Haber
İzmir'de kilolarca kaçak tütün ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz