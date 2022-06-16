Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında kentin güzel görünmesi için belediyenin serasında üretilen çiçeklerin refüjlere ve parkalara dikildiği, aydınlatma direklerine asıldığı belirtildi.

Bu sabaha karşı Zafer Caddesi'ndeki aydınlatma direklerinde asılı olan bazı çiçeklere S.K'nin (30) zarar verdiği sırada polis ekiplerince yakalandığı aktarılan açıklamada, şüpheli hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

Son günlerde farklı noktalarda bulunan çiçek ve ağaçların da şüphelilerin hedefi haline geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde Millet Bulvarı üzerine yeni dikilen çam ağaçları ve çiçekleri sökerek götüren kişiler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. KGYS kameralarından tespit edilen şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürüyor. Şehrimizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Maalesef kendini bilmezler büyük bir emekle yetiştirdiğimiz ve diktiğimiz çiçekleri söküp dağıtıyorlar. Bu konunun takipçi olacağız."