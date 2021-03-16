Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kılevli köyündeki bir bağ evinden yaklaşık 10 bin lira değerindeki 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve bazı malzemelerin çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu çalınan malzemelerin bir kısmının şüpheli M.T. (40) tarafından bir iş yerine satıldığını tespit etti.

Hırsızlık suçundan daha önce de suç kaydı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, çalıntı malzemeleri satın alan iş yeri sahibi hakkında da hırsızlık konusu malzemeyi satın almaktan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.