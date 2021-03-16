Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 708,23 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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