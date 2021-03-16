Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıldır ilçesine bağlı Aşağıcambaz köyündeki 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "Meryem Ana" ve "Artemis" heykelleri ile ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait çeşitli mühimmatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.