Kırıkkale'de 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik, ev eşyası yüklü 2 kamyonda arama yaptı.

Araçlarda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 2 milyon 604 bin dolu makaron ve 52 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Öte yandan, kent merkezindeki bir iş yerinde yapılan aramada ise 180 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.