Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet Daire Başkanı olarak görev yapan Hayati Telefoncu, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü koordinasyon birimine görevlendirilen Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin yerine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Hayati Telefoncu atandı.

Telefoncu, düzenlenen devir teslim töreninde eğitim alanında yapılan tüm çalışmaların üzerine daha fazlasını inşa edeceklerini söyledi.

`Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum`

Eğitim ailesi olarak öğretmen ve okul yöneticilerinin gayretleri amaçlarına ulaşabileceklerini hatırlatan Telefoncu, `Sayın Bakanımızın takdir ve tensipleriyle 11 Nisan 2022 tarihinde Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunuyorum. Hey şeyden önce köklü kültürü ve tarihi, eşsiz tabiatı ve güçlü insanıyla ülkemizin kadim şehri Kırıkkale'ye hizmet edecek olmanın heyecanını, bahtiyarlığını ve kıvancını yaşıyor; bizlere böylesine değerli bir vazifeyi emanet eden Sayın Milli Eğitim Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum Meslek hayatım boyunca öğretmen ve yönetici görevleriyle eğitimin her kademesinde hizmet üretmeye çalışan, bunu hayatının odağına konumlandıran bir eğitim neferi olarak Kırıkkale'mize eğitim alanında yapılan tüm çalışmaların üzerine daha fazlasını inşa ederek çağdaş bir anlayışla daha ileriye taşıyacak; bu konuda geleceğimiz mimarı çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel yarınlar bırakabilmek adına bütün gücümüzle mücadele edeceğiz` diye konuştu.

`Başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum`

Hoşgörü ve anlayış içinde ortak akılla hareket ederek, kentin eğitim çıtasını daha da yukarılara taşıyacaklarını ifade eden Telefoncu, `Amaçlarımıza ulaşabilmek elbette siz değerli öğretmen ve okul yöneticisi arkadaşlarımın gayreti sayesinde mümkün olacaktır. Bu konuda meslektaşlarımın her birinin aynı şuurda ve azimde olduğuna inancım tamdır. Eğitimin, memleketimizin en önemli meselelerinden biri olduğunu düşünerek, Sayın Bakanımızın ve Valimizin önderliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, basınımızın ve tüm hemşerilerimizin bu konudaki desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum. Kırıkkale'mizin eğitimine şimdiye kadar katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum` şeklinde konuştu.