Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, öğrencilere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te uluslararası kalitede eğitim sunuyor.

2021 YKS’de ilk 100.000’den tercih edip (yabancı dil puanları hariç) kazanan öğrencilere öğrenimleri boyunca her yıl bir kere Türkiye’ye gidiş dönüş bileti, beslenme ve barınma giderleri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından karşılanıyor.

Dünyada geçerli diploma

Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti’nin ortak kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunları, hem Türkiye’de ve Türkiye’nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan’da ve Kırgızistan’ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip oluyor.

Özel statülü bir devlet üniversitesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin diplomaları Türkiye’de ve Kırgızistan’da devlet üniversitelerinin verdiği diplomalara denk olup aynı hakları sağlıyor.

[Fotoğraf: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ]

Ücretsiz yükseköğrenim ve başarı bursları

Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu üniversitede koşulları karşılayan öğrenciler yurt yardımı, giriş kontenjanı bursu, akademik başarı bursu, milli sporcu bursu gibi burslardan faydalanılabilirken, Yurt-Kur'dan burs ve kredi alabiliyor.

Rusça ve Çince öğrenme imkânı

Üniversitede dileyen her öğrenci yabancı dil olarak Rusça ve Çince öğrenme imkânı bulabiliyor. Ana dili Rusça ve Çince olan öğretim elemanlarının verdikleri kurslara katılan öğrenciler, yükseköğrenimleri boyunca kendilerini birkaç dil bilen bireyler olarak yetiştirebiliyor.

Ülkede konuşulan ikinci dil olan Rusça, hayatın her alanında uygulamalı olarak öğrenilebiliyor. Üniversitede Batı dillerini öğrenme imkânı da bulunuyor.

En az 4 dil öğrenerek mezun olabilen öğrenciler dünyanın neresine giderlerse gitsinler oradaki insanlarla iletişim kurabiliyor. Bu yönüyle Manas Üniversitesi, öğrencileri için dünyanın her yerine kapılar açıyor.

[Fotoğraf: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ]

Güçlü akademik kadro

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 6 ülkeden 791 seçkin öğretim elemanı uluslararası tecrübesini öğrencilere aktararak, onları dünyadaki yoğun rekabete hazırlıyor.

Manaslı öğretim elemanları arasında Stanford Üniversitesi koordinatörlüğündeki saygın bir ekip tarafından yürütülen araştırmayla belirlenen ve Plos Biology adlı saygın bilim dergisinde yayınlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan akademisyenler bulunuyor.

Güçlü ‘network’ oluşturma

Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere 13 ülkeden 22 kökenden birlikte yükseköğrenim gören öğrenciler, bu çok kültürlü ortamda edindikleri dostluklar ile mezuniyet sonrasında kendilerine işlerinde, sosyal hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde ömür boyu destek verecek bir sosyal ‘network’e sahip oluyor.

Bu kültürel zenginlik ortamında yükseköğrenim gören öğrencilerin kültürel zekâsı da gelişiyor; öğrenciler farklı kültürlerden insanları sanki onların ülkelerinde yaşamışçasına tanıyor; iş hayatlarında dünyanın farklı ülkelerinde çalışma, farklı kültürlerden çalışanları yönetme, farklı kültürlerden insanlarla takım çalışmaları yürütme bilgi ve tecrübesini ediniyor.

[Fotoğraf: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ]

Kampüs hayatı

Öğrenciler açık ve kapalı spor sahalarında okçuluk, kök-börü gibi geleneksel sporlar başta olmak üzere tenis, basketbol, futbol, güreş gibi çok çeşitli spor branşlarıyla ilgilenip müzik, dans, resim gibi sanat alanlarında kurslara katılıp tiyatro, çevre, dağcılık, turizm, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi 28 aktif kulüpten faydalanıp sayısız sosyal sorumluluk projesinin yürütücülerinden birisi olup çok canlı bir kampüs ortamında yükseköğrenim görüyor.

Dijital üniversite

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğrencilerin her ihtiyacını çağın gereklerine göre karşılayan modern fiziksel, teknik ve teknolojik altyapı kurulmuş bulunuyor.

İleri teknolojik cihazlarla oluşturulan eğitim-araştırma laboratuvarları, radyo ve televizyon stüdyoları, dijital tabanlı okuma ve öğrenme merkezleri, akıllı sınıflar, derslikler ve amfiler, toplantı ve konferans salonları, yüksek hızlı kablolu ve kablosuz internet bağlantıları bunlara birer örnek teşkil ediyor.

Bu dijital yapı, teknoloji transferleri ile gerektikçe güncelleniyor.

Konforlu öğrenci evleri

Üniversitede Kırgızistan dışından gelen öğrencilerin tamamına ilk yıl öğrenci evlerinde yaşama imkânı sağlanıyor.

Öğrenci evlerinde kalan öğrenciler, 24 saat sıcak su ve internet gibi imkânlarla evlerindeki rahatlığı yaşayabiliyor.

Öğrenci kenti Bişkek; geniş parkları, kütüphaneleri, müzeleri, tiyatro, opera ve bale salonları ile sanatsal ve kültürel yönden zengin imkânlar sunuyor. Öğrenciler Bişkek’te modern, güvenli ve uygun koşullarda yaşama imkânına kavuşuyor.