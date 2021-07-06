Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,89, aylık %4,01 arttı.

Kiralara en fazla yüzde 14,55 zam yapılabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,55 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,55 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.