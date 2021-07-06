Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan minibüs durduruldu.
Yapılan aramada, aracın tavan arasında ve yedek lastiğinin içerisinde gizlenmiş 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz