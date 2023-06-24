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Güncel
İHA 24.06.2023 21:20

Kıraathaneye ateş açarak kayıplara karıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği belirsiz şahıs, kıraathaneye ateş açarak kayıplara karıştı. 1 kişi bacağından yaralanırken, kurşunlardan biri de park halindeki kamyonetin camına isabet etti.

Kıraathaneye ateş açarak kayıplara karıştı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Darıca ilçesi Emek Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda kimliği belirsiz şahıs seyir halindeki araçtan inerek kıraathaneye ateş açtı ve olay yerinden kaçtı.

Kurşunlardan bir tanesi kıraathanede bulunan H.Ü.'nin bacağına isabet etti.

Bir diğer mermi ise park halinde olan kamyonetin ön camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı H.Ü.'yü ambulansa alarak en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

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