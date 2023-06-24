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Güncel
AA 24.06.2023 20:51

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bayram yoğunluğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğun araç trafiği akşam saatlerinde arttı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bayram yoğunluğu sürüyor

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket eden vatandaşların kullandıkları araçların bölgeden geçişleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler Kaynaşlı, Sarıçökek ve Gümüşova mevkiilerinde dün akşam başlayan yoğunluk gün boyu devam etti.

Akşam saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği bölgede sürekli ring halinde bulunan trafik ekipleri, yolda kalan ya da küçük çaplı kaza yapan araçlara müdahale ederek, ulaşımın aksamamasını sağlıyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde bayram yoğunluğu sürüyor

Otoyolun Bolu kesiminde bulunan Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu Karabük ve Samsun istikametleri, Köroğlu rampaları, Abant Kavşağı Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

Trafiğin yoğun olduğu bazı bölgelerde sürücüler, D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

D-100 kara yolunda ise Yeniçağa'da bulunan Ankara-Zonguldak kara yolu kavşağı ve bağlantılarında araç yoğunluğu görülüyor.

Karabük'te de İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde önlem alan karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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