Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 18:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira artış oranı en fazla ne kadar olacak? Kira artış oranı yasalaştı...
Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandıran önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 1 yıl geçerli olacak bu oran ile ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların düzenlenmesi planlanıyor.
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi.
Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.
1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.
Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek.
Sıradaki Haber
FED toplantısı 2022 Haziran ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz