Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FED toplantısı 2022 Haziran ne zaman?
FED, son toplantıda faizi yüzde 50 baz puan arttırmıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak. Faiz kararının 15 Haziran saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.
Mayısta faiz kararı ne oldu?
Mayıs ayında Fed, politika faizini 50 baz puan artırdı. Bununla beraber Fed faiz aralığını yüzde 0,25-0,50 düzeyinden yüzde 0,75-1 seviyesine yükseltmiş oldu.
FED faiz toplantısı ne zaman?
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül
Sıradaki Haber
Oğluyla yaşadığı apartta ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz