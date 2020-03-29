Toros Dağlarının yüksek kesimlerinde ladin ve sedir ağaçlarının dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu.

Mantar toplayanlardan Emine Mıstık, AA muhabirine, kuzugöbeği mantarını yeni toplamaya başladıklarını, nadir bulunduğunu söyledi.

Mantardan lezzetli yemekler de yaptıklarını belirten Mıstık, "Şifalı bir mantar. Kahvaltıda ve akşam yemeklerinde de tüketiyoruz. Çok lezzetli. Havalar yağışlı olursa daha çok mantar toplarız. İnşallah mayıs sonuna kadar devam eder." dedi.

Gülay Hatipoğlu ise kuzugöbeği mantarının ilaç niteliği de bulunduğunu belirterek, bu nedenle şifalı mantarın kilosu 200 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.