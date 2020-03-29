Sivas Valiliği tarafından işaret dili eşliğinde hazırlanan video klipte, Sivaslılara evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada "Sen 48 saat hiç çıkma biz daha ne videolar yaparız. Sen yeter ki evde kal Sivas" ifadeleriyle yayınlanan klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

"Evde kal Sivas" çağrısı

Öte yandan Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da vatandaşların koronavirüse karşı evlerinde kalmaları istendi.

Şehrin boş cadde ve sokaklarında çekilen fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Sosyal izolasyonu sağlarsak koronavirüsün şehrimizde yayılmasını engelleyebiliriz. 'Evde kal' çağrılarımıza karşılık veren Sivas halkına teşekkür ediyoruz. Evde kalma süresinin ne kadar kısa olmasını istiyorsak o kadar çağrılara karşılık verelim lütfen." ifadelerine yer verildi.