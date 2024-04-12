Kilis'ten Gazze'ye 10 tır yardım gönderildi

İHH Kilis proje sorumlusu Muhammed Altıntaş, yardımların Gazze halkının sıkıntılarının bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla gönderildiğini söyledi.

Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Altıntaş, şöyle konuştu:

"İHH olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün burada Özgürlük Filosu'na katılacak gemiler için Mersin Limanı'na 10 tır yardım gönderiyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gazetecilerin ve aktivistlerin katılım yapacağı Özgürlük Filosu'na aktarım yapıldıktan sonra yardımlar Gazze’ye doğru yola çıkacaktır inşallah. Bu hayra vesile olan bağışçılarımızdan Allah razı olsun, bizler bağışçılarımızın emanetlerini yerine ulaştırmaya tüm gayretlerimizle devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından tırlar, Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin Limanı'na uğurlandı.