Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 141,10 gram esrar, 83,36 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 0,27 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 705 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 2 olayda 4 şüpheliye adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan ise 23 olayda 25 şüpheliye adli işlem yapıldı.