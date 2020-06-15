Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak Helvacıoğlu Mahallesi'nde D.A'ya ait evde arama yapıldı.

Yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 65 obje ile Arapça yazılı bir kitap ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.