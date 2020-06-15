Haber Giriş: Kaynak: AA
Orhangazi'de minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.
Salih Ö. (36) idaresindeki 16 M 8532 plakalı minibüs, Erenler Caddesi'nde annesinin yanından yola doğru uzaklaştığı öne sürülen Bilal D'ye (4) çarptı.
Yaralanan çocuk, o sırada yoldan geçen bir otomobille Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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