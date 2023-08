Kilis’te kavurucu sıcak altında salça yapımı başladı

Sıcak havaların bunalttığı Kilis’te kadınlar topladıkları domates ve biberleri bin bir emekle salça haline getirerek sofralara ulaştırıyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarında sebze ve meyvelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında kadınları da salça telaşı sarıyor. Güneşin altında büyük emek harcayan kadınlar, salça sezonu geldiği için günün yarısını salça yapmakla geçiriyor.



Kilis Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde yaşayan ve köylülerin 'hanım ağa' diye seslendiği Fidan Çekiç, her türlü tarla ve ev işini üstesinden gelebileceğini altının çizerek, "Ben bu evde her türlü işi yapıyorum. Ne ağa oldum ne de ağa gelini. Her zaman önüme bir iş geliyor şimdi de domates sezonu açıldı. İşimiz de çok aşımızda, biz bu evde her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz’’ dedi.



"Gelin kaynana yok 42 derecede bana yardım ediyorlar"



Gelinler ve kaynanaların arasında herhangi bir problem olmadan anne kız gibi geçindiklerini söyleyen Çekiç, "Gelinler ve çocuklar toplandık salça yapıyoruz hepimiz hep yerden boş durmadan çalışıyoruz. Köyün işi, özellikle bu sıcaklarda biraz daha da zorlaşıyor ama olsun işini hemen halletmen gerekiyor bizde işleri başka zamana bırakmadan hemen işimize koyulduk" dedi.



"Okumayı öğrendiğim gibi köy hayatını da öğrenmeliyim"



Köyü çok sevdiği için köyden şehre gitmek istemeyen 10 yaşındaki Sahra Çekiç, "Ben bu sene Dördüncü sınıfa geçtim. Parkta oynamak yerine köye gelip anneme nineme aileme ev işlerinde yardım ediyorum. Okumayı, yazmayı öğrendiğim gibi köy ve ev işlerini öğrenmek istiyorum" dedi.



"Aradığın her şey köyde var"



Şehirden çok sıkıldığını aktaran Ortaokul öğrencisi Mustafa Çekiç, "Ben köyü çok seviyorum şehirde hiç bir şey yok. Köy hayatı çok güzel her şeyi yapabiliyorum. Köyde kuzenlerim var arkadaşlarım var ninem, dedem, inekler tavuklar da var ben daha ne isteyeyim" diyerek sözlerini tamamladı.