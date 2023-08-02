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Güncel
AA 02.08.2023 13:30

Giresun'da fındık hasat tarihleri belirlendi

Giresun'da fındık hasadının sahil kesimi için 12 Ağustos, orta kesim için 17 Ağustos ve yüksek kesim için 24 Ağustos olarak belirlendiği bildirildi.

Giresun'da fındık hasat tarihleri belirlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 0-250 metre rakıma sahip sahil kesiminde hasadın 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Hasadın 250-500 metre rakıma sahip orta kesimde 17 Ağustos ve 500 metre üzeri rakımlı kesimlerde 24 Ağustos'tan itibaren başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dalda bulunan fındığın nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi, fındık sert kabuğunun yüzde 75 oranında kızarması, danelerin sert kabuğunun içinden kolayca çıkabilmesi, iç fındık zar renginin koyu krem rengine dönüşmesi, sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan fındık dallarının sallandığı zaman mevcut meyvelerin yüzde 75'inin daldan döküldüğü belirlenince hasadın başlanması gerekir"

Açıklamada, tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıkların kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının renginin donuk kalacağına işaret edilerek, "Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için toplama tarihi resmi olarak ilan edildiği tarihten önce toplanılmamalıdır" ifadelerine yer verildi.

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