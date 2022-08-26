Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te inşaattan düşen işçi yaralandı
Kilis’te, çalıştığı inşaatın birinci katından düşen 14 yaşındaki çocuk işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir inşaatın birinci katında çalışırken dengesini kaybedip zemine düşen 14 yaşındaki V.K., olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
V.K'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Kilis İş Kazaları
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