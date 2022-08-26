Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından `Motorlu Kara Taşıtları`, verilerini açıkladı.

Buna göre, Çankırı’da temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 56 bin 774’e ulaştı.

Trafiğe kayıtlı araçların 39,8’i otomobil

Kentte trafiğe kayıtlı araçların 39,8’ini otomobil, yüzde 27,4’ünü traktör, yüzde 15,1’ini kamyonet, yüzde 11,6’sını motosiklet, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,2’sini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,5’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan 173 taşıtlar içerisinde motosiklet yüzde 45,1 ile ilk sırada yer alırken, traktörler yüzde 24,9'unu, yüzde 23,7'sini otomobil, yüzde 6,4'ünü kamyonet oluşturdu.