Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapan Gani Yılmaz, çiftliğinin 2 aylık elektrik faturasını ödemediği için çiftliğin elektriği kesildi.

Bu nedenle havalandırma sistemi çalışmadı, çiftlikte havasız kalan 2 bin 450 tavuk öldü.

Cenaze dönüşü büyük üzüntü yaşayan Gani Yılmaz, `Biri 3 bin 71 TL, diğeri 4 bin 933 TL olmak üzere iki faturayı ödeyemedim. İlgili firma, çiftliğin elektriğini kesti. Bunun üzerine tavuklarım çiftlikte havasız kaldı. Neredeyse hepsi telef oldu. Çaresizce telef olan tavuklarımı bir çukur açıp, gömdüm. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.