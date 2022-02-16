Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kilis’te göçmen kaçakçılığı
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenen 7 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Mahallesinde H.C.’ye ait evde yaptıkları kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiğini belirledi.
7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. İkamet sahibi H.C. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kilis Kaçakçılık
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