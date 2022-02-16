Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye hapis cezası
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik görülen davada, eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur, suçsuzum" diye savunma yaptı.
Duruşma savcısı, sanığın ankesörlü hattan aranarak, örgütle iletişim kurduğunu ve "Hakan" kod adlı şahsın kendisinin sorumlusu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Etiketler: FETÖ Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele
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