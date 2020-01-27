Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplanan yardımların AFAD ile koordineli olarak deprem bölgesine ulaştırılacağını söyledi.

Vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini beklediklerini belirten Erdoğan, "Tüm Kilis halkının kampanyamıza katkı sunmasını bekliyoruz. Bizim malzeme yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Kilis halkı bu konuda çok duyarlıdır. Genel merkezimiz tarafından sahada yapılan çalışmalar sonucu bölgede battaniye, yorgan, elektrikli soba ve gıda ihtiyacının olduğu tespit edildi." dedi.

Erdoğan, toplanan yardımların en geç cuma günü bölgeye yönlendirileceğini ifade etti.

Kampanyaya destek veren AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş da depremde mağdur olan vatandaşların acılarına ortak olmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, AK Parti İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere Türk Kızılay yetkililerine teslim edildi.