Şenlikoğlu, bu sabah başlanılan yıkım bölgesinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Proje kapsamında araç geçiş yolunun 12 metre genişletilerek aynı anda 55 aracın sahil yoluna çıkış yapabileceği düzeye getirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bismillah dedik ve söz verdiğimiz projelerimize başladık. Projeleri ile örnek gösterilen bir şehir haline gelmek istiyoruz. Bütün gayemiz güzel ve modern bir şehir oluşturmak. Gelecek nesillerimize daha güzel bir şehir bırakmak. Bu şehir hepimizin. Gecemiz gündüzümüz güzel şehrimize hizmetle geçecek. Her yönüyle gelişim ve değişim devam edecek."