Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te ambulansla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Kilis'te ambulansla motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.M.K. yönetimindeki ambulans, Oylum Mahallesi Şeyh İzzettin Caddesi'nde A.Y'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çevrede bulunan güvenlik kamerasının da kaydettiği kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kilis Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:52
- 23:47
- 23:45
- 23:25
- 23:15
Sıradaki Haber
Uşak Deri Karma OSB'de başkanlığa Coşkun Güngör seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz