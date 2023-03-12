M.M.K. yönetimindeki ambulans, Oylum Mahallesi Şeyh İzzettin Caddesi'nde A.Y'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerasının da kaydettiği kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan D.Y. yaralandı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.