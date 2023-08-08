Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.08.2023 23:49

Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde, Alahan köyü mülki sınırları içinde organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli ile beraberindeki 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu A.L. tutuklandı.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:23
Sudan’ın başkentindeki çatışmalar nedeniyle şehirden kaçışlar sürüyor
00:02
MGK bugün toplanacak
00:07
İstanbul'da motosiklet sürücüleri denetlendi
23:55
Bilim insanları olmayan hastalıklar için aşı geliştiriyor
22:59
İzmir'de 71 düzensiz göçmen yakalandı
22:56
Serinlemek için denize giren kişi boğuldu
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ