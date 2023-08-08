Kilis'te 3 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde, Alahan köyü mülki sınırları içinde organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli ile beraberindeki 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu A.L. tutuklandı.