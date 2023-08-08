Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende konuşan Çağatay, dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen milletin ve ecdadın, sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek Bitlis'i düşman işgalinden kurtardığını söyledi.

Bitlis'in, 1. Dünya Savaşı ile Anadolu'da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehir olduğunu belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Bu kurtuluş, milli mücadelenin ilk kıvılcımıdır. Bizlerde bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek ecdadın 7'den 70'e verdiği birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Kahramanların bizlere emanet ettiği bu kadim şehir Bitlis'i, tüm alanda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmek ve bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için mücadeleye devam etmeliyiz. Bu inanç, bilinç ve sorumlulukla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Bitlis'in kurtuluşunda canı pahasına savaşan bütün kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum. Bitlis'in bu gurur gününü tekrar kutluyorum"

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.