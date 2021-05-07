Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis Valisi Recep Soytürk sınır hattında inceleme yaptı
[Fotoğraf: AA]
Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk beraberindeki Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Soner Oruçoğlu ile Suriye sınırına gitti.
Öncüpınar ve İnanlı hudut karakollarında hattında inceleme yapan Soytürk, burada yapılan çalışmalar hakkında görevlilerle görüşüp bilgi aldı.
Buradaki ziyaretin ardından Soytürk, iftar vaktinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak Mehmetçikle yemek duasının ardından oruçlarını açtı.
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