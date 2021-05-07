Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karasu'da "tam kapanma" sürecinde Plaj Caddesi'nde kavşaklar şeritle kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Plaj Caddesi'ndeki tüm kavşaklar emniyet bandıyla kapatıldı.
Sakarya'nın Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Plaj Caddesi'ndeki tüm kavşaklara emniyet bandı çekti.
Cadde üzerindeki polis kontrol noktalarını gören ve sokağa çıkma belgesi olmayan sürücülerin yan yollara saparak kaçmalarını engelleyen uygulama "tam kapanma" süresince devam edecek.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Denetim
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