Kısa bir süre önce Kayseri'de özel bir hastaneye tedavi için giden Kekeç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şarkışla'ya getirilen Kekeç'in cenazesi Sağır Mahallesi'ndeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öztürk Cengiz, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Tarkan Kahraman ve Kekeç’in yakınları katıldı.