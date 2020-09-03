Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde kahvehaneler ile umuma açık alanlar ve işyerlerini salgının daha da yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetime tabi tuttu.

Polis ekipleri, denetimlerde işyerlerinde hijyen kuralları çerçevesinde olması gereken el dezenfektanlarının bulunup bulunmadığını, alışveriş için gelen müşterilerin içeriye koruyucu maskesiz giriş yapmadığına kontrol etti. Ayrıca, kahvehane ve açık alanlarda vatandaşların fiziki mesafeye uygun olarak oturup oturmadığı da denetlenirken, bu konuda kurallara uymayanlar uyarıldı.

Polis ekipleri ayrıca, kahvehane ve umumi açık alanlarda karşılaştıkları vatandaşların GBT sorgulamalarını yaparken, salgın dönemi dolayısıyla evlerde karantina tedbirleri kapsamında takip ve izleme altında bulunup bulunmadığını da kontrol etti.