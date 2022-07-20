Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bugün, Kıbrıs Türkünü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü. "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tören ve etkinliklerle kutlanıyor
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, tüm ilçelerde ve bucaklarda resmi törenler düzenleniyor.
Lefkoşa'daki ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.
Tören, anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Fuat Oktay tarafından imzalanmasıyla tamamlandı.
Etiketler: KKTC
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